Lausanne

Un apéro au milieu d'une avenue passante

Deux hommes se sont installés avec table et chaises sur une berme centrale au beau milieu de l'avenue du Grey. Sympathique, leur démarche n'en est pas moins illégale et dangereuse.

Selon ce dernier, ils sont restés sur place un peu plus d'une demi-heure. «C'était amusant à voir. Une dame s'est approchée pour discuter avec eux et plusieurs voitures se sont arrêtées pour les saluer», décrit-il. S'agissant d'une artère pénétrante de la capitale vaudoise, le trafic y est toutefois dense. «Certes, en ces temps de pandémie, il y a moins de monde que d'habitude. Mais ça circule quand même pas mal», confirme cet habitant du quartier.

Potentiellement dangereux

Pour ce qui est de la police lausannoise, elle n'a pas été contactée et elle n'est donc pas intervenue. Mais elle rappelle qu'il est illégal et dangereux de s'installer ainsi au bord d'une route. «Cette action n'est pas légale. L'article 46 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière souligne que «les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps». De plus, ces deux personnes se mettent en danger en s'installant sur une berme centrale, et cela peut également détourner l'attention des automobilistes et créer un accident», commente une porte-parole.