Russie : Un apnéiste descend à 80 mètres de profondeur sous la glace

Le Russe Alexey Molchanov, champion du monde de plongée, a revendiqué, mardi, un nouveau record après s’être enfoncé dans les eaux du lac Baïkal.

En tenue de plongée bleue, il s’est enfoncé à travers une large ouverture creusée dans la glace devant un petit groupe de journalistes et spectateurs avant de réapparaître, quelques minutes plus tard, le sourire aux lèvres.

«Pour moi, l’apnée n’est pas seulement un travail ou un passe-temps, mais l’affaire de toute une vie, et je suis ravi d’avoir cette nouvelle opportunité de partager ce sport incroyable avec le plus grand public possible», a déclaré, selon un communiqué, Alexey Molchanov, 34 ans.

14 titres de champion du monde

Plus grand lac d’eau douce du monde et l’un des lieux les plus célèbres de Russie, avec ses vastes étendues glacées pendant l’hiver, le Baïkal est confronté depuis des décennies à des problèmes écologiques. Il souffre notamment d’une invasion d’algues, d’un intense tourisme et des feux de forêts qui l’entourent chaque année.