Berne - Un appareil électrique sur six recalé aux tests

Adaptateur dangereux

L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) informe, sur la base d’un rapport d’accident, d’un possible risque d’accident lors de l’utilisation du chargeur plug-in USB 0,8A adaptateur d’alimentation de la marque M2-TEC, modèle V-4423, de HB Handels GmbH, Frankfurt a.M. Il existe un risque de choc électrique. Malgré des demandes répétées, l’ESTI n’a pas encore reçu d’informations suffisantes de la part du distributeur. On doit supposer que d’autres exemplaires potentiellement dangereux sont en circulation.