WEF 2022 : Un appart à 18’000 francs la nuit à Davos

L’ouverture dans moins de deux semaines du Forum économique mondial dans les Grisons fait exploser les prix des chambres, en particulier chez les privés.

Une chambre sans salle de bain affichée à plus de 10’000 francs la nuit, un appartement à plus de 18’000 francs la nuit.

«20 Minuten» est allé chercher quelques exemples sur les sites de réservations. Une chambre triple standard à l’hôtel Edelweiss coûtait 17’197 francs entre le 22 et le 26 mai sur Booking.com, soit plus de 4000 francs par nuit. Quelques semaines plus tard, la même offre est affichée entre 750 et 980 francs pour quatre nuits. L’établissement n’a pas voulu donner davantage d’informations sur la façon dont sont fixés les tarifs. Certains particuliers tentent de décrocher le jackpot: sur Airbnb, un appartement dans un chalet coûte 18’433 francs par nuit pendant le Forum économique. Ce logement n’est pas à louer en dehors du WEF.