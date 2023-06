Zurich: Un appart de la Ville à 6000 francs: la droite fulmine, la gauche relativise

Une porte-parole du Département des finances municipales relativise: la Ville loue 9500 logements et 1600 autres sont en construction. Sur l’ensemble des propriétés, assure-t-elle, seuls 16 immeubles sont classés «objets d’habitation spéciaux» et sont loués de façon «rentable».

Échapper aux groupes immobiliers

Le conseiller municipal Walter Angst (Liste alternative) explique que des règles strictes ont été mises en place en 2021 pour que seuls très peu d’immeubles de la Ville bénéficient de ce statut spécial. Le coprésident du PS, Oliver Heimgartner, ne voit pas non plus de problème. D’après lui, la priorité est que la commune achète le plus de logements possible pour les soustraire à l’emprise des groupes immobiliers.