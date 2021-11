Genève : Un appartement détruit par le feu à Onex

Les pompiers sont intervenus dimanche soir pour un incendie dans une barre d’immeubles. Il n’y a pas eu de blessés.

Cinq minutes. C’est le temps qu’il a fallu aux pompiers du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) pour rallier le 75 avenue du Bois-de-la-Chapelle, à Onex, depuis la caserne de Plainpalais. «Sur place, les sapeurs, alertés à 19h32 par une vingtaine d’appels au 118, ont trouvé un appartement en flammes, mais vide de ses occupants, absents au moment du sinistre», a indiqué Nicolas Millot, officier de communication.

Quinze pompiers, quatre véhicules et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux de l’incendie. Les pompiers volontaires sont venus prêter main forte à leurs collègues professionnels. Le sinistre a été maîtrisé à 19h56, notamment à l’aide de deux lances, dont une tirée depuis l’intérieur afin de s’attaquer aux flammes sur le balcon et le store. «Trois personnes ont été prises en charge au nid de blessé, sans qu’il faille les évacuer vers l’hôpital», a précisé le porte-parole. L’appartement a été rendu inhabitable à cause de l’incendie.