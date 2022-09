Genève : Un appartement détruit par le feu au Lignon

Un sinistre a ravagé un logement du Lignon, samedi soir. Les pompiers ont été alertés à 22h12 par quatre appels signalant un feu au 1er étage au numéro 27 de l’avenue du même nom. «Nous avons engagé quatre véhicules, dont une ambulance, avec quinze sapeurs professionnels», indique le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS).

Sur place, de la fumée se dégageait par l’extérieur du bâtiment, mais très peu à l’intérieur. Les pompiers ont déployé une grande échelle avec une lance pour éteindre les flammes. L’incendie a été maîtrisé à 22h42. Les habitants de l’immeuble sont soit restés chez eux, avec portes et fenêtres fermées, soit se sont auto-évacués, mais il n’y a pas eu de panique, poursuit l’officier de communication.

Occupants relogés, un chat décédé

Les deux occupants de l’appartement ont été contrôlés sur place, tout comme un locataire situé au-dessus, incommodé par la fumée. Il n’y a pas eu besoin de les transporter aux HUG. Le logement a été entièrement détruit et les habitants ont été relogés par la commune de Vernier. Cinq chats ont été évacués par les pompiers, qui les ont placés sous oxygène. L’un d’eux est malheureusement décédé. Les quatre autres ont été transportés chez le vétérinaire de garde par les sapeurs volontaires verniolans, qui sont venus avec un engin et cinq personnes. La police scientifique et technique a été dépêchée sur place pour déterminer l’origine du sinistre.