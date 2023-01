Un appartement en feu a animé le réveillon des secours genevois

«Une nuit assez standard en termes de type et de nombre d’interventions.» C’est ainsi que Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise, qualifie la soirée du réveillon. Au total, la centrale des forces de l’ordre a traité 626 appels, et les agents ont assuré 189 réquisitions. Parmi celles-ci, ils sont intervenus six fois pour des tirs de feux d’artifice. Ils ont aussi interpellé à trois reprises un ou des individus transportant des engins pyrotechniques, notamment au centre-ville.