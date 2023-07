Lausanne: Un appartement lui a été refusé car il est en situation de polyhandicap

Alma Fivaz et son fils Samy, 21 ans et en situation de polyhandicap, se réjouissaient d’un projet sur le point de se concrétiser dans l’écoquartier des Plaines-du-Loup. Mais ils ont dû déchanter en mai. Après avoir préalablement reçu l’accord des coopérateurs en 2021 pour qu’un appartement de cinq pièces soit transformé et adapté aux besoins du jeune homme en fauteuil roulant pour qu’il y vive en colocation avec l’aide d’auxiliaires de vie, il y a eu volte-face. En effet, quelques coopérateurs de cet immeuble de 35 appartements ont estimé que les vocalises de Samy étaient une source de nuisances sonores et ont demandé une votation à bulletins secrets lors de l’assemblée générale. Les personnes présentes ont suivi l’incitation du comité à abandonner cet appartement inclusif.