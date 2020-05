Fribourg

Un appartement part en fumée

La locataire et ses quatre enfants sont sains et saufs. Une vingtaine de personnes ont été évacuées de la bâtisse, située dans le quartier du Jura.

«La cuisine de l’appartement sinistré a été détruite par les flammes et d’autres pièces sont endommagées. Le montant des dégâts n’est pas encore chiffré», a indiqué lundi la police cantonale dans un communiqué.

Locataires sains et saufs

Les appartements de cette bâtisse sont occupés par des requérants d’asile de différentes nationalités. «La locataire de l’appartement, une maman d’origine somalienne de 31 ans et ses quatre enfants, âgés de six à 14 ans, sont sains et saufs. Ils ont été relogés chez un ami de la famille», a précisé la police.