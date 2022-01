Immobilier – Un appartement vendu 190 millions de dollars au coeur de New York

Immobilier : Un appartement vendu 190 millions de dollars au cœur de New York

Un «penthouse de près de 900 m² surplombant le parc de Central Park à New York a été vendu par un milliardaire américain pour près de 173 millions de francs.

D’après le WSJ, c’est le milliardaire américain Daniel Och qui l’a vendu pour quasiment 190 millions de dollars après l’avoir acheté en 2019 pour la moitié du prix: 93 millions de dollars (85 millions de francs) à l’époque et deux millions pour une chambre en plus à un autre étage de l’immeuble. Le Journal estime que cette vente à un acheteur resté anonyme est «l’une des plus chères jamais conclue à New York».