Cuba – Un appel à manifester qui hérisse le gouvernement

Mauvaise santé de l’économie, embargo, mécontentement

Pour William Leogrande, professeur à l’American University à Washington et spécialiste des relations entre Cuba et États-Unis, l’ambassade a toujours été «un canal de fourniture d’assistance matérielle aux dissidents cubains», et «cela jette un discrédit sur tous les opposants», qu’ils en bénéficient ou non. Confronté à une dissidence redynamisée par l’arrivée récente d’internet, mais toujours considérée comme illégale, «le gouvernement cubain se sent vraiment assiégé par la mauvaise santé de l’économie, par le renforcement de l’embargo et parce que le 11 juillet a révélé le profond mécontentement populaire». De quoi redouter sa réaction: la dernière fois qu’il s’est senti aussi menacé, c’était en 2003, et 75 dissidents avaient fini condamnés à de lourdes peines, rappelle l’universitaire.