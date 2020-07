Action de Greenpeace

Un appel à «repenser notre société» au Pont du Diable

L'organisation écologiste Greenpeace a projeté, jeudi soir, un arc-en-ciel et des messages prônant le changement près du Pont du Diable, dans le canton d'Uri.

Des militants de Greenpeace ont projeté jeudi soir un arc-en-ciel et des messages près du Pont du Diable, dans le canton d'Uri, pour appeler à un changement de société. Il faut «bâtir des ponts entre les individus et avec la nature».

La crise du coronavirus est une occasion de «repenser notre société», a indiqué vendredi l'organisation écologiste Greenpeace. La crise climatique et le déclin de la biodiversité «ne peuvent être endigués qu'en surmontant les fossés de plus en plus profonds qui se creusent au sein de nos sociétés».