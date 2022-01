Chili : Un appel d’offres public pour l’extraction de lithium suspendu

Le processus engagé en octobre confiait l’extraction d’environ 80’000 tonnes de lithium, soit 1,8% des réserves connues au Chili, à deux entreprises du secteur privé.

Le président de gauche élu en décembre Gabriel Boric, qui entrera en fonction le 11 mars et prévoit dans son programme la création d’une société étatique d’extraction du lithium.

L’entreprise chinoise BYD Chile SpA et la chilienne Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, avaient remporté mercredi un lot chacune, pour respectivement 61 et 60 millions de dollars, leur autorisant l’extraction de 80'000 de lithium, soit 1,8% des réserves connues au Chili, qui détient 57% des réserves mondiales.

Le président de gauche élu en décembre Gabriel Boric, qui entrera en fonction le 11 mars et prévoit dans son programme la création d’une société étatique d’extraction du lithium, a qualifié le processus d’attribution engagé en octobre de «mauvaise décision». «C’était une attribution exclusive du gouvernement chilien en place et (…) cela me rappelle» ces lois «qui ont été faites à la dernière minute lorsqu’un gouvernement est sur le point de quitter ses fonctions», avait-il déclaré après l’annonce d’attribution des lots.