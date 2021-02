Il s’agit de l’un des 50 premiers exemplaires d’Apple I construits en 1976 par les cofondateurs d’Apple eux-mêmes, Steve Jobs et Steve Wozniak, et l’un des six exemplaires existants intégrés dans un boîtier en bois Byte Shop original. Il embarque aussi une carte mère NTI non modifiée «en état presque parfait», explique la description de l’objet.

L’exemplaire, qui est doté d’une alimentation d’origine et d’un clavier Datanetics Version D, est aussi livré avec un moniteur TV-115 de Sony de l’époque.