Saint-Gall : Un apprenti conducteur se plante et accuse sa fille

Un homme de 56 ans, au bénéfice d’un permis d’élève conducteur a eu un accident. Il a quitté les lieux du choc et dit que c’était sa fille qui conduisait. La justice l’a puni.

Le véhicule était en plus dépourvu du L.

Un élève conducteur de 56 ans a provoqué un accident à la sortie d’autoroute de Neudorf à Saint-Gall en décembre dernier. Il a alors abandonné la voiture en laissant tourner le moteur. De plus, le véhicule était dépourvu du signe L. Malgré des traces évidentes dans la neige, cet Éthiopien a affirmé que ce n’était pas lui qui conduisait, mais sa fille…

Son comportement lui coûte désormais cher. Il a reçu un courrier du Ministère public de Saint-Gall, accompagné d’une facture de 1350 francs. L’homme a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende de 700 francs pour fausse accusation, exécution non autorisée de courses d’apprentissage, violation du Code de la route et autres délits routiers. En outre, des émoluments et des frais de police d’un montant total de 750 francs lui sont facturés. L’ordonnance pénale n’est pas encore entrée en vigueur.