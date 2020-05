Drogue et prostitution

Un arbitre de Ligue des champions arrêté

Le Slovène Slavko Vincic tremperait dans une sombre affaire en Bosnie.

Sa carrière vient cependant sans doute de prendre un sérieux coup de frein, qui pourrait même en sonner le glas. Vincic a en effet été arrêté récemment par la police bosnienne. Lancées dans une enquête sur un trafic de drogue et de femmes, les forces de l’ordre effectuaient alors une descente dans une maison de Bijeljina. En plus des armes illégales et de la drogue trouvées sur place, neuf femmes et 26 hommes ont été arrêtés.