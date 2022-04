Basketball : Un arbitre demande une joueuse en mariage en pleine finale

La finale du championnat monténégrin féminin entre Buducnost Bemax et Podgorica a été le théâtre d’une scène étonnante entre deux protagonistes du match.

Tout récemment, un épisode encore plus improbable a eu lieu au Monténégro. Plus précisément lors d’un match de basket, et pas n’importe lequel: la finale du championnat féminin. Celle-ci opposait le ZKK Buducnost Bemax au ZKK Podgorica. Vainqueur de l’acte I sur le score de 74-40, le premier club cité pouvait remporter son 14e titre de champion en cas de nouveau succès au deuxième match.