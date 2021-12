Baseball – Un arbitre ivre viré en plein match

Il n’a d’ailleurs pas vraiment eu le choix d’exécuter les ordres, puisque le service de sécurité lui a agrippé le bras et l’a placé derrière son dos. Viré en bon et due forme!

Un doigt d’honneur au public

Avant cette intervention, plusieurs faits et gestes avaient laissé penser que l’arbitre était «bourré». Il avait commencé par s’en prendre aux joueurs et aux entraîneurs. Lors de ces altercations, les membres des deux équipes ont clairement pu déceler une forte odeur d’alcool.

Des excuses sur les réseaux sociaux

Une fois revenu à lui, c’est un sentiment de honte – ou peut-être ses employeurs - qui a motivé Huberto Saez à s’excuser sur les réseaux sociaux: «Je tiens à dire aux fans, managers, arbitres, journalistes de la Ligue pacifique mexicaine, ainsi que bien sûr à ma femme et mes enfants, que je suis désolé et honteux de ce qui s’est passé. Je n’aurais pas dû faire des gestes envers les joueurs et les spectateurs. Non seulement j’ai fait quelque chose d’indigne pour moi, mais cela rejaillit sur tous mes collègues et sur la Ligue mexicaine du Pacifique, qui m’avait pourtant fait confiance. Je ne suis pas digne de cette confiance.»