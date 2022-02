Football : Un arbitre pète un plomb au Brésil

Un match de fustal amateur a dérapé après qu’un arbitre a agressé physiquement deux joueurs et sorti un pistolet.

L’arbitre est allé jusqu’à pointer un pistolet devant les joueurs d’É Us Guri. DR

Quel que soit le championnat, il n’existe pas une semaine où aucun arbitre n’est pris à partie. Les hommes au sifflet sont la cible récurrente de contestations plus ou moins véhémentes et font face à des comportements parfois irrespectueux. Mais il arrive aussi - certes bien plus rarement - que certains inversent le rapport de force et transgressent clairement leur fonction. C’est le cas d’un certain Mauro Celso.

Ce dernier, officier de la police militaire dans la vie de tous les jours, a complètement dérapé alors qu’il arbitrait un match de futsal amateur au Brésil, dans l’État de Rio Grande. Quelques secondes après le coup de sifflet final, il a commencé par s’en prendre à deux joueurs situés derrière une grille, à l’extérieur du terrain, et appartenant à l’équipe É Us Guri. Dans la foulée, un regroupement se forme autour de lui, le camp d’É Us Guri cherchant à obtenir des explications. Surgit alors un individu qui vient à sa rencontre et récolte une droite. Mauro Celso ne s’arrête pas là et frappe également l’un de ses coéquipiers, avant de carrément brandir un pistolet et de le pointer sur ses poursuivants.

Suite à cet incident, l’É Us Guri a fait savoir que les deux victimes ont dû être transportées à l’hôpital: l’un a fait un malaise en chemin et l’autre a reçu 3 points de suture. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits. «Nous répudions un tel acte de l’arbitre du match, écrit le club, alors qu’il devrait être la personne censée calmer les esprits de toutes les personnes impliquées et ne pas adopter cette attitude très mauvaise. Nous sommes pleinement conscients que notre joueur expulsé insultait l’arbitre à l’extérieur du terrain, mais rien ne justifie un tel acte.»

Les prochains à croiser sa route seront sûrement moins tentés de s’en prendre à lui.