On jouait la 81e minute de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Ethiopie, mardi dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, lorsque l’arbitre n’a plus été en mesure d’assurer ses fonctions. Comme pris d’étourdissements dans un premier temps, le Ghanéen Charles Bulu s’est étendu sur le dos avant de perdre connaissance, provoquant la plus grande inquiétude chez les joueurs.