Football – Un arbitre suisse dans le groupe élite de l’UEFA

L'admission du Schwytzois de 33 ans dans le groupe élite est une étape importante pour les arbitres suisses. «Nous sommes heureux et fiers que, pour la première fois depuis 2011, un Suisse figure à nouveau parmi les meilleurs arbitres du continent, s’est réjoui le chef des arbitres d'élite Dani Wermelinger. Cela confirme que la voie choisie est la bonne et nous motive encore plus à rester dans la course. Et cela montre que des plans de carrière minutieux ont un sens, la promotion de Sandro Schärer dans le groupe élite ayant même eu lieu un an plus tôt qu'espéré.»