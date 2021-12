Un arbre de Noël amoché symbole d’espoir dans une décharge brésilienne

Brésil : Un arbre de Noël amoché symbole d’espoir dans une décharge

Prise au début novembre, l’image d’un petit Brésilien extirpant un arbre de Noël en plastique d’une décharge a suscité un énorme mouvement de solidarité, la famille recevant de nombreux dons.

Vêtements, matelas, nourriture

Gabriel vit avec sa mère et ses deux grands frères dans une modeste maison en pisé à Pinheiro, petite ville de campagne de l’État du Maranh á o (nord-est). Sur le sol, pas de carrelage, juste de la terre battue marron foncé. De l’intérieur, on aperçoit le ciel par l’espace ouvert entre le mur et le toit de chaume. Mais à présent, cette modeste demeure est décorée par un arbre de Noël. Pas celui de la décharge, mais un grand sapin artificiel, tout neuf, avec une étoile dorée au sommet, des boules, dorées elles aussi, et une guirlande clignotante. C’est un des nombreux dons reçus par sa famille depuis que la photo iconique est devenue virale sur les réseaux sociaux.