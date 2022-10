Un arbre foudroyé et des dizaines d’inondations à Genève

La pluie n’a eu de cesse de tomber à Genève ce lundi. Après une nuit et une matinée calmes au niveau des interventions, les pompiers ont été mobilisés sur une dizaine d’inondations dans le courant de l’après-midi, a indiqué le service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Celles-ci sont de petite envergure et parfaitement sous-contrôle.