Genève Un arbre menace de tomber sur les lignes aériennes, trams à l’arrêt

Une intervention en face d’Uni Dufour créé de grosses perturbations sur le réseau de trams genevois. Quatre lignes sur cinq sont touchées.

Depuis 16h45, quatre lignes de tram sur cinq sont fortement perturbées à Genève. En cause, un arbre qui menace de tomber sur les lignes aériennes au niveau du parc des Bastions, en face d’Uni Dufour. Le courant a dû être coupé pour permettre aux pompiers d’intervenir. Les opérations prennent plus de temps que prévu initialement affectant le trafic des TPG en pleine heure de pointe du soir.

Concrètement, les difficultés de circulation sont constatées entre les secteurs de Stand et de Bel-Air en direction du Bachet et de l’Etoile. Elles concernent les lignes 12-15-17-18. Entre Plainpalais et le P+R Etoile, des navettes circulent. Il en va de même entre Plainpalais et le Bachet. Néanmoins, ces dernières ne desservent pas le parcours habituel du tram, ne pouvant circuler sur la rue de Carouge. Les TPG s’attendent à ce que ces problèmes durent jusqu’à 18h au moins.