Zoug - Un arbre s’écrase sur une place de jeux

Vendredi matin, un érable s’est fendu en deux parties et est tombé sur cinq voitures en stationnement et sur une aire de jeu. Un bûcher a également été touché, a indiqué la police cantonale zougoise. Selon les premières estimations, les dégâts se comptent en dizaines de milliers de francs. Par chance, personne n’a été blessé et surtout aucun enfant n’était en train de jouer lors de l’incident. Les pompiers ont découpé l’arbre afin de dégager le trottoir et la route. Le garde forestier a également inspecté les autres arbres situés près de l’érable fendu pour vérifier l’état du bois.