France-Suisse: Un arbre sur les voies et le voyage se transforme en cauchemar

Le TER parti de Lyon à 18h34 dimanche était censé arriver à Genève un peu moins de deux heures plus tard. Mais le voyage a été beaucoup plus long que prévu à cause des intempéries. Le train a été immobilisé plus de trois heures dans l’Ain, où de fortes rafales de vent avaient terrassé un arbre qui s’est couché sur les voies.