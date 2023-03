Tempête Mathis: Un arbre tombe sur l’autoroute A1

Une violente tempête balaie la Suisse vendredi. Mathis a semé le chaos dans l'est du pays. Un arbre est par exemple tombé sur l’autoroute A1 dans la matinée, près de Rorschach (SG). Un camionneur a rapidement réagi en mettant son véhicule en travers de la route afin d’éviter des accidents. Le trafic a été fortement perturbé, mais l’arbre a pu être dégagé. «Les services techniques ont pu couper et retirer l'arbre», explique le porte-parole de la police cantonale. Il n'y a eu aucun dégât matériel et aucun blessé.