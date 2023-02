Drake et 21 Savage: Un arrangement trouvé avec Vogue

Drake et 21 Savage : Un arrangement à l’amiable trouvé avec «Vogue»

L’idée était originale, mais elle a bien failli coûter très cher au Canadien Drake et au Britannique 21 Savage. Le duo avait fait de la pub pour son disque «Her Loss», sorti le 4 novembre 2022, en utilisant la marque «Vogue» sur des affiches, sur les réseaux sociaux ou encore sur des magazines, et ce sans son accord. Condé Nast, propriétaire de «Vogue», avait porté plainte et réclamait 4 millions de dollars de dommages et intérêts aux rappeurs.