Violences policières: Un arrêté interdit la marche annuelle pour Adama Traoré

La préfecture du Val-d’Oise a annoncé tard dans la soirée jeudi l’interdiction de cette manifestation annuelle. Elle devait se tenir samedi dans les communes de Persan et Beaumont-sur-Oise pour marquer le septième anniversaire du décès d’Adama Traoré lors d’une interpellation en 2016.

«Contexte inflammable»

Arguant du contexte inflammable et des violences urbaines de ces derniers jours, qui ont notamment abouti à l’incendie de la mairie de Persan, le préfet Philippe Court a justifié sa décision par de possibles «troubles graves à l’ordre public» causés par des «éléments perturbateurs».

Dans la foulée, le comité Adama, emmené par sa grande soeur et militante Assa Traoré, a déposé un référé liberté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour faire annuler la décision.

L’audience sur ce recours s’est ouverte vers 15h00 devant une formation collégiale de trois juges, qui présenterait selon certains juristes de meilleures garanties d’indépendance et d’impartialité, a constaté une journaliste de l’AFP.

«Nous sommes confiants, cet arrêté ne tient pas», a déclaré à l’AFP Me Marion Augier, l’une des trois avocates du comité Adama, avant d’entrer dans la salle. Le préfet Philippe Court est venu en personne défendre sa mesure devant la justice. La décision sera rendue vers 18h00, a indiqué le tribunal.

Soutiens politiques

Dans le cadre de sa mobilisation, le collectif «Vérité pour Adama» rassemble chaque année des centaines de personnes à l’occasion d’une marche pour réclamer la mise en examen des gendarmes mis en cause, et dénoncer plus largement les violences policières.