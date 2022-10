Iran: fontaines colorées en rouge pour illustrer la répression

Iran : Un artiste colore des fontaines en rouge pour illustrer la répression

Les images de plusieurs fontaines rouge sang, situées dans le centre de Téhéran, ont été partagées en ligne par le média 1500tasvir, qui recense les violations des droits humains. Des militants ont décrit sur Twitter les fontaines rouges comme une «œuvre d’art» baptisée «Téhéran recouverte de sang» et indiqué qu’elles avaient été conçues par un artiste anonyme. Des photos publiées par le compte Instagram de la BBC en persan montrent que l’eau des bassins a par la suite été nettoyée, bien que des traces de rouge y soient toujours visibles.

Réseaux sociaux bloqués

La colère suscitée par la mort de Mahsa Amini a déclenché les manifestations les plus importantes depuis près de trois ans en Iran. Malgré la répression, qui a fait des dizaines de morts, et l’arrestation de centaines de personnes, les manifestations se sont poursuivies. Selon l’ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, au moins 92 manifestants ont été tués dans la répression, qui s’est accompagnée de restrictions d’accès à internet, notamment des blocages d’Instagram et de WhatsApp.