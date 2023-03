Un artiste déclenche une chasse au trésor mondiale

«J’ai décidé d’en faire un super secret et d’en faire une chasse au trésor complexe», explique à l’AFP l’artiste quadragénaire, basé à Copenhague. Pour le moment, impossible de savoir où exactement se trouve «Moon Mother». Quelques happy few, dont l’AFP, ont eu la chance de pouvoir la découvrir, mais après un trajet en voiture aux vitres teintées. Haute de six mètres, la matrone au visage fabriqué à partir de chutes de bois, est venue au plus profond d’un bois pour accoucher, selon l’histoire imaginée par Dambo. La retrouver promet d’être une aventure. Longtemps même les collaborateurs de l’artiste ignoraient sa localisation.