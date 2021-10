publicité inclusive - Un artiste trans et sourd pour la nouvelle campagne YSL

Homme transgenre d’origine chinoise , non-binaire, jui f et sourd , l’artiste de 22 ans, également vidéaste, s’engage à propos des questions liées aux droits des personnes LGBTI+ et des personnes malentendantes et sourdes. La marque Yves Saint Laurent Beauté l’a choisi comme visage de sa nouvelle collection de maquillage et de soin, nommée «Nu».

Depuis 2017, Chella Man documente sa vie, son parcours de transition, ses amours et ses engagements dans des vidéos YouTube. «Mes cicatrices sont ma signature. Et vous, que portez vous fièrement?», écrit l’Américain sous son post Instagram. Sourd, il signe également la phrase «Mes cicatrices scintillent», en mettant en avant les bijoux qu’il crée sous le nom Beauty of Being Deaf . L’objectif de sa marque est de sublimer les appareils d’aide auditive. Il est aussi le premier mannequin trans et sourd à avoir signé avec l’agence IMG, en 2018.