Jura - Un artiste ukrainien réfugié dans un cirque suisse

Entre toiles et fumée, le spectacle «Limbes» est crépusculaire.

Oleg est acrobate et Alesya est chanteuse. Tous deux enseignent leur art à l’université de Kiev. L’été dernier, Oleg Valko participait à la finale de «L’Ukraine a un incroyable talent», avec une pyramide de verres posée sur un couteau tenu dans sa bouche. Après leur arrivée à Alle, il y a trois semaines, ce couple ukrainien réside avec ses trois enfants dans un appartement situé dans le Musée d’art optique ( Popa ) de Pierre Kohler, à Porrentruy. Le hasard du calendrier a posé le Cirque Starlight sur le chemin de l’exil…

Samedi, avec d’autres familles ukrainiennes invitées par les fondateurs et directeurs du cirque, Jocelyne et Heinrich Gasser, Oleg et les siens ont assisté à une représentation pleine d’émotion. Ils ont découvert une création théâtrale décrite ainsi par l’écrivaine Elisa Shua Dusapin: «On dirait un crépuscule. Tout est calme. Nous sommes dans les limbes. Dans le règne de l’oubli».