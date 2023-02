Hockey sur glace: Un assist et une victoire pour Philipp Kurashev

À Dallas, les Chicago Blackhawks ont vécu une partie riche en rebondissements. Mené 3-0 après 25 minutes de jeu par les Stars, Chicago a trouvé les ressources pour retourner la rencontre à son avantage entre la 31e et la 45e minute grâce à des doublés de Max Domi et de Patrick Kane. Sur l’égalisation de l’attaquant américain, Philipp Kurashev a distillé le premier assist. L’attaquant bernois a patiné pendant 18’’16 pour un différentiel de +2.

Les Blackhawks restent malgré tout avant-dernier de la Conférence Ouest et les rumeurs d’échange de Patrick Kane se font toujours plus insistantes. Les New York Rangers sont toujours sur le coup à en croire les propos de Chris Drury, le directeur général.