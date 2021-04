Espace : Un astronaute d’Apollo 11 a effectué son dernier voyage

Michael Collins est décédé à l’âge de 90 ans d’un cancer. Il avait participé au vol historique avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, le 21 juillet 1969.

L’astronaute américain Michael Collins, membre d’Apollo 11, la première mission habitée vers la Lune, est décédé mercredi d’un cancer à l’âge de 90 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. La Nasa lui rend hommage. Pilote du module de commande et de service, il était resté en orbite pendant que ses compères de mission Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenaient les premiers hommes à marcher sur la Lune.

Dans son communiqué, la famille de l’astronaute souhaite se souvenir de «son esprit vif, de son sens tranquille du devoir, et de son regard de sagesse acquis en se tournant vers la Terre depuis l’espace, et en observant les eaux calmes depuis son bateau de pêche».

«Houston, je vois le monde dans mon hublot»

Malgré son grand âge, Michael Collins restait ces dernières années le plus actif des vétérans d’Apollo, et le plus poétique lorsqu’il évoquait ses souvenirs de la Lune. «Quand nous sommes partis et l’avons vue, oh, quelle sphère imposante», avait-il raconté en 2019 à Washington.