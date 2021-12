Message pour le climat : Un athlète handicapé va marcher 100 km dans l’Arctique

Un athlète libanais porteur d’une paralysie motrice va marcher dans l’archipel norvégien du Svalbard et y déposer un livre du pape pour alerter sur le réchauffement climatique.

L'athlète libanais Michael Haddad, qui se déplace grâce à un exosquelette depuis un accident lui ayant fait perdre 75% de ses fonctions motrices, va parcourir 100 km en béquilles dans l’Arctique . Il déposera également un livre du pape dans un bunker, abritant la plus grande réserve mondiale de graines. Le but: alerter sur le changement climatique.

Handicapés vulnérables

Au Svalbard, situé à 1300 km du Pôle Nord, M. Haddad déposera le livre béni par le pape dans un bunker abritant la plus grande réserve de graines au monde et destiné à garantir une sauvegarde des principales espèces cultivées. «Les personnes avec un handicap représentent 15% de la population mondiale. La crise climatique va impacter leur vie plus que quiconque au monde. Imaginez-vous en cas d’inondation: les gens courent, et ceux dans un fauteuil roulant sont pris au piège», a déclaré Michael Haddad à l’AFP à l’occasion d’une conférence de presse, vendredi.

Paralysé à l'âge de six ans

M. Haddad, qui se dit porté par «la foi et la détermination», sera accompagné par une équipe de professionnels lors de cette marche qui doit durer «entre 10 et 14 jours». Paralysé de la poitrine depuis un accident de jet-ski survenu à l’âge de six ans, M. Haddad se déplace à l’aide d’un exosquelette de haute technologie conçu par des chercheurs, médecins et scientifiques, qui stabilise sa poitrine et ses jambes pour lui permettre de se balancer vers l’avant. Avant ce projet, l’athlète libanais âgé d’une quarantaine d’années avait déjà signé plusieurs performances, comme l’escalade de montagnes, la traversée de déserts ou des marathons.