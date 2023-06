Plongeon: Un athlète mexicain se «vend» sur OnlyFans pour payer ses entraînements

Le compte à rebours est bien entamé. À un an des Jeux olympiques de Paris, les athlètes entrent dans la dernière phase de préparation. Si les mieux lotis peuvent se focaliser sur leur forme physique, d’autres se démènent pour avoir ne serait-ce que la possibilité de participer à la grand-messe du sport. C’est le cas, entre autres, des nageurs et plongeurs mexicains.

Ces derniers, privés jusqu’à présent de soutien financier en raison de luttes intestines, doivent se débrouiller pour trouver des fonds. Ce qui aboutit à des idées pour le moins originales. Kevin Berlin a, par exemple, fondé sa propre marque de café et le commercialise. L’équipe de natation artistique, de son côté, a été contrainte de vendre des maillots de bain et des serviettes sur les réseaux sociaux. Quant à Diego Balleza, il s’est mis à vendre son corps sur OnlyFans, la plateforme sur laquelle les créateurs de contenu monnaient des photos et vidéos à caractère érotique. «Cette idée m’est venue car on est toujours à la recherche d’un moyen de gagner de l’argent, indique-t-il dans des propos relayés par l’Associated Press. Je subviens aux besoins de ma maison et de ma mère, j’ai des factures à payer et ce contenu est tout à fait valide. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez.»