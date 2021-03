Colombie : Un attentat à la voiture piégée fait 43 blessés

Samedi, une voiture a explosé dans la municipalité de Corinto, dans le département de Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie.

«Quarante-trois personnes ont été touchées et sont soignées dans des hôpitaux, dix-sept pour étourdissement, vingt pour des blessures mineures et six sont sérieusement blessées», a indiqué le ministre de la Défense, Diego Molano, tôt samedi matin.