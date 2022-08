Afghanistan: Un attentat du groupe Etat islamique fait huit morts à Kaboul

Afghanistan : Un attentat du groupe État islamique fait huit morts à Kaboul

Le nombre d’attentats a diminué en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a près d’un an, mais une série d’attaques meurtrières à la bombe a frappé le pays fin avril et fin mai. (Image d’illustration)

«Ennemis de l’islam»

«L’Émirat islamique d’Afghanistan condamne fermement cet acte lâche et qui est l’œuvre de ceux qui sont des ennemis de l’islam et du pays», a déclaré dans un tweet le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid. La communauté chiite, qui est essentiellement Hazara et représente entre 10 et 20% de la population afghane (environ 40 millions d’habitants), est persécutée de longue date dans ce pays à majorité sunnite.