Crise israélo-palestinienne : Un attentat en pleine manif pro-Gaza fait 6 morts

Au moins six personnes ont été tuées et 14 autres blessées dans l’explosion d’une bombe pendant un rassemblement en faveur de la cause palestinienne vendredi dans une ville du Pakistan frontalière de l’Afghanistan, ont annoncé des responsables locaux.