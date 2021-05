France voisine : Un attentat néonazi contre une loge maçonnique déjoué

Des membres d’un groupuscule d’ultradroite ont été arrêtés aux portes de Vallorbe (VD) dans le Doubs et de celles de l’Allemagne, dans le bas-Rhin.

Six membres d’un groupuscule d’ultradroite, soupçonnés d’un projet d’attentat contre une loge maçonnique, ont été interpellés mardi dans le Doubs et le Bas-Rhin, ont indiqué vendredi une source judiciaire et une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.