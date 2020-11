Arabie saoudite : Un attentat vise la France à Jeddah

Plusieurs personnes ont été blessées dans un attentat à l’explosif au cimetière non musulman de Jeddah, ville de l’ouest de l’Arabie saoudite, mercredi lors d’une cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 1918, sur fond de colère contre la France en raison des caricatures du prophète Mahomet.

«La cérémonie annuelle commémorant la fin de la Première Guerre mondiale au cimetière non musulman de Jeddah, associant plusieurs consulats généraux (d’autres pays, ndlr) dont le consulat de France, a été la cible d’une attaque à l’engin explosif ce matin, qui a causé plusieurs blessés», a indiqué le ministère français des Affaires étrangères, sans plus de précisions sur l’identité et la nationalité des victimes.