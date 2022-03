Ville de Genève – Un audit confirme le manque de places dans les crèches 

Une gestion dépassée

L’audit juge par ailleurs que le système actuel de gestion des crèches par des bénévoles n’est plus adapté. Les ressources techniques et en personnel sont insuffisantes, tout comme la surveillance et le pilotage de ces structures, selon la Cour des comptes. Elle estime «nécessaire de réorganiser le Service de la petite enfance», en matière de ressources humaines et de comptabilité. Il faut aussi améliorer les outils informatiques «pour permettre au service et aux structures d’accueil de conduire leurs activités de manière adéquate». Enfin, les objectifs et les indicateurs pour contrôler le dispositif doivent être mieux définis. Des recommandations que la Ville a acceptées.