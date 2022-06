Vaud: Des lacunes révélées dans la formation des futurs enseignants

La Cour des comptes s’est intéressée aux stages effectués dans les écoles vaudoises par les futurs enseignants formés à la Haute école pédagogique vaudoise. Cette formation est supervisée par des praticiens formateurs (PraFos). Ces derniers ont plusieurs rôles: enseignement dans les classes et accompagnement et évaluation des stagiaires. «Les PraFos sont engagés par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et supervisés par les directions d’établissements scolaires. Ils n’ont aucun lien hiérarchique avec la HEP, quand bien même cette dernière délivre les diplômes attestant de la réussite des études», a souligné mercredi la magistrate Nathalie Jaquerod, vice-présidente de la Cour des comptes.

Différence de traitement

Dans un rapport de 92 pages, elle a décelé plusieurs manquements, notamment «des inégalités de traitement dans les expériences de stage et les évaluations des stagiaires». Ce qui se traduit par «des différences dans la forme, le contenu et la fréquence des échanges» entre les enseignants-formateurs et les stagiaires. La Cour a également constaté qu’en réponse à la pression démographique, le nombre d’années d’expérience requis pour assumer le rôle de PraFos a été sensiblement revu à la baisse. De dix ans minimum, on est passé à trois ans. La gestion et l’affectation du personnel laisse parfois à désirer. «Parfois les agendas ne matchent pas. Et on se retrouve avec des PraFos qui n’encadrent qu’un stagiaire ou aucun au lieu de deux», analyse Nathalie Jaquerod. Cette situation de formateurs «sous-employés» mais payés entraîne «une perte financière qui n’est pas mesurée sur une base fiable et de manière régulière», décrie la Cour des comptes.