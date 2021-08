Saint-Gall : Un auditeur idéal pour les enfants qui peinent à lire

Raconter des histoires à un chien peut aider les plus jeunes à maîtriser la lecture à voix haute. Une bibliothèque de la ville va bientôt se lancer.

L’apprentissage de la lecture n’est pas chose aisée pour tout le monde. Et les plus petits peuvent rencontrer bien des problèmes. Pour faciliter l’acquisition de ce savoir, l’idée est née d’utiliser des chiens afin de soutenir les enfants ayant des difficultés. Ce concept est déjà utilisé avec succès depuis plusieurs années aux États-Unis, au Canada et en France, comme l’a montré le journal de la télévision alémanique SRF.