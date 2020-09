Chaque joueur s’est déjà imaginé marquer un but victorieux. Chaque joueur s’est aussi pris à rêver d’une réussite depuis le milieu du terrain. Mais Ignacio Gonzalez vient de réaliser l’impensable en mélangeant le tout.

Le milieu offensif du Plaza Colonia a offert la victoire (2-1) à ses adversaires du Deportivo Maldonado d’un but contre son camp d’anthologie. Subissant le pressing de ses adversaires à la 87 e minute, le joueur a paniqué.

Il a alors pris la décision qui semble normalement la plus sûre, une passe à son gardien. Mais il n’avait pas pris la peine de vérifier la position de son dernier rempart.

Cette bévue a offert la victoire à Deportivo Maldonado (2-1) en fin de match. Un point qui va peut-être coûter cher au Plaza Colonia dans ce début de championnat de première division uruguayenne. Les deux clubs se tiennent à deux points d’écart (10 et 12), après neuf matches disputés, et se talonnent aux 8e et 9e places.