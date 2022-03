Football : Un autogoal gag en Ligue 2

Amiens s’est fabriqué un improbable but contre son camp dans le temps additionnel contre Dijon dans le championnat de Ligue 2.

Samedi soir, les spectateurs de la rencontre entre Amiens et Dijon ont été les témoins d’un autogoal cocasse. Alors que les locaux menaient 1-0 et se dirigeaient vers une victoire, ils ont offert l’égalisation à leur adversaire sur un but gag.

On jouait la 91e minute lorsque le milieu de terrain Matthieu Dossevi a remis, de la poitrine, le ballon en retrait à son gardien. Bien que Regis Gurtner aurait pu prendre le cuir dans ses mains, il a préféré le contrôler du pied pour gagner du temps. Hélas pour lui, il a totalement manqué son contrôle et le ballon a tranquillement terminé sa course au fond des filets, pour le plus grand bonheur de Dijon.