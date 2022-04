Valais : Un automobiliste condamné pour avoir renversé et tué sept veaux

Un accident s’est produit en octobre dernier dans le Valais central, provoquant un carnage inédit dans un troupeau de vaches d’Hérens. Le coupable a écopé d’une peine pécunière.

Quelques mois plus tard, la sentence est tombée. En plus de la voiture détruite par deux chocs successifs contre d’abord trois puis cinq veaux, l’automobiliste a perdu son permis. Le tribunal l’a également condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amendes avec sursis, ainsi que 400 francs d’amende et 530 francs de frais de justice. Dans le quotidien valaisan, le jeune homme s’est inquiété d’ailleurs de savoir qui de lui ou de son assurance versera «les plus de 21 000 francs» de dommages relatifs aux bêtes tuées.