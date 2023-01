Un automobiliste condamné pour homicide par négligence

Peu de dépassements mortels

À la demande de «20 Minuten», le Bureau de prévention des accidents (BPA) a fait savoir que les cas où des cyclistes sont victimes d’accidents mortels après un dépassement trop proche par une voiture sont extrêmement rares en Suisse. Il n’y a eu qu’un cas en 2019 et aucun en 2020 et 2021. Le BPA ajoute qu’entre 2011 et 2021, le nombre de blessés graves dans de tels accidents a oscillé entre neuf et 18.